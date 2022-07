**Governo: Conte in sede M5S per congiunta, possibile intervento su social prima di assemblea** (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Il leader del M5S Giuseppe Conte è arrivato nella sede del Movimento in via di Campo Marzio, dribblando le domande dei cronisti. A quanto si apprende, l'ex premier potrebbe trasmettere un breve video sui suoi canali social prima di intervenire in assemblea congiunta, al momento fissata alle 19.30. Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Il leader del M5S Giuseppeè arrivato nelladel Movimento in via di Campo Marzio, dribblando le domande dei cronisti. A quanto si apprende, l'ex premier potrebbe trasmettere un breve video sui suoi canalidi intervenire in assemblea, al momento fissata alle 19.30.

