Giulio Regeni: perché il processo non si può fare (Di sabato 16 luglio 2022) Rimane sospeso il processo ai quattro 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano Giulio Regeni nel 2016 al Cairo. Lo ha deciso la corte di... Leggi su europa.today (Di sabato 16 luglio 2022) Rimane sospeso ilai quattro 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italianonel 2016 al Cairo. Lo ha deciso la corte di...

