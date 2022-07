FiPiLi, Pontedera: maxitamponamento fra 12 veicoli. Feriti e traffico interrotto (Di sabato 16 luglio 2022) Squadre di vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Ponsacco sono intervenute per maxi tamponamento sulla FiPiLi, tra Pontedera e Ponsacco direzione Livorno al 50km L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 16 luglio 2022) Squadre di vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Ponsacco sono intervenute per maxi tamponamento sulla, trae Ponsacco direzione Livorno al 50km L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

muoversintoscan : ? In #FiPiLi, code a tratti per incidente risolto tra Montopoli Valdarno e Pontedera Ovest-Ponsacco in direzione Livorno. #viabiliTOS - muoversintoscan : ? In #FiPiLi, code a tratti per incidente risolto tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est in direzione Livorno. #viabiliTOS - muoversintoscan : ? In #FiPiLi, 6 km di coda per incidente risolto tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est in direzione Livorno. #viabiliTOS - muoversintoscan : ? In #FiPiLi, per incidente (ora risolto) tra Pontedera Est e Pontedera Ovest-Ponsacco, 9 km di coda tra Santa Croc… - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Maxi tamponamento paralizza la FiPiLi, tre i feriti -