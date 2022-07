Dybala Inter, la Joya attende i nerazzurri: Marotta deve sbrigarsi (Di sabato 16 luglio 2022) Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere: la Joya aspetta l’Inter, ma Marotta deve sbrigarsi Il futuro di Dybala è ancora tutto da scrivere. La Joya vuole l’Inter, ma i nerazzurri devono sbrigarsi se vogliono portare a Milano l’argentino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Paulo sta aspettando l’Inter, che deve prima cedere Sanchez per inserire l’ex Juve. Intanto Roma e Napoli restano alla finestra e provano a convincere Dybala. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) Il futuro di Pauloè ancora tutto da scrivere: laaspetta l’, maIl futuro diè ancora tutto da scrivere. Lavuole l’, ma idevonose vogliono portare a Milano l’argentino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Paulo sta aspettando l’, cheprima cedere Sanchez per inserire l’ex Juve. Intanto Roma e Napoli restano alla finestra e provano a convincere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

