ATP Amburgo 2022: il tabellone. Torna Alcaraz, Fognini pesca Struff, per Musetti c’è Lajovic (Di sabato 16 luglio 2022) Sorteggiato il tabellone principale del torneo ATP 500 di Amburgo, che si gioca nella grande tradizione del Rothenbaum. Un tempo Masters Series (nell’epoca precedente alla denominazione 1000), dal 2009 questo evento è stato “retrocesso” a 500, ma le tribune continuano a essere popolate dagli appassionati che conoscono bene la storia del luogo. Torna in campo Carlos Alcaraz: il murciano, dopo i quarti al Roland Garros e gli ottavi a Wimbledon, sceglie la terra di Germania per ritrovare confidenza con l’agonismo. Il sorteggio inizialmente gli è anche amico (il tedesco Nicola Kuhn, wild card), ma già al secondo turno c’è Sebastian Baez, e l’argentino è in semifinale a Bastad con l’uomo che sarà numero 2 del seeding, il russo Andrey Rublev (uno dei tre senza bandiera, con Aslan Karatsev e Karen Khachanov). ATP Bastad ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Sorteggiato ilprincipale del torneo ATP 500 di, che si gioca nella grande tradizione del Rothenbaum. Un tempo Masters Series (nell’epoca precedente alla denominazione 1000), dal 2009 questo evento è stato “retrocesso” a 500, ma le tribune continuano a essere popolate dagli appassionati che conoscono bene la storia del luogo.in campo Carlos: il murciano, dopo i quarti al Roland Garros e gli ottavi a Wimbledon, sceglie la terra di Germania per ritrovare confidenza con l’agonismo. Il sorteggio inizialmente gli è anche amico (il tedesco Nicola Kuhn, wild card), ma già al secondo turno c’è Sebastian Baez, e l’argentino è in semifinale a Bastad con l’uomo che sarà numero 2 del seeding, il russo Andrey Rublev (uno dei tre senza bandiera, con Aslan Karatsev e Karen Khachanov). ATP Bastad ...

