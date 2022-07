Aris Salonicco | UFFICIALE un ex-Roma e Parma

Pubblicità

Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - #Sassuolo su #Busio del Venezia - #Samp e #Empoli su #Aramu - #Cremonese sul centrocampista… - ParmaLiveTweet : L'ex crociato Gervinho riparte dal campionato greco: vicino il suo approdo all'Aris Salonicco… - tcm24com : Gervinho pronto a ripartire dall'Aris Salonicco #Gervinho #Trabzonspor #ArisSalonicco - ParmaLiveTweet : Ex - Gervinho cambia squadra: ad un passo l'accordo con l'Aris Salonicco -

Commenta per primo L'ha ufficializzato attraverso i propri canali social e sul sito web l'acquisto dell'attaccante ivoriano ex - Roma e Parma, Gervinho.Commenta per primo Andre Gray è un nuovo giocatore dell'. L'inglese naturalizzato giamaicano arriva in Grecia da svincolato. Nell'ultima stagione aveva giocato per il QPR . UFFICIALE, Bryan Dabo ha firmato con l'Aris Salonicco Il difensore tunisino ha firmato col Novara, club di Serie C allenato da Marco Marchionni: contratto di un anno con opzione di rinnovo.La maglia giallorossa del Getafe, quella da trasferta con la quale si è rimesso in gioco nei primi 5 mesi del 2022. Borja Mayoral è a un bivio nella sua carriera, uno di quelli in cui le scelte divent ...