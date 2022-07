AltaRoma, The Beatriz e Invaerso: la moda della creatività (Di sabato 16 luglio 2022) The Beatriz e Invaerso negli spazi dell’ex Caserma di Guido Reni per la nuova edizione di AltaRoma hanno presentato le loro ultime creazioni. Noi di VelvetMAG – presenti alla Fashion Week della Capitale – siamo andati a trovarli. Arriva alla sua decima edizione Showcase, il progetto di punta della Roma Fashion Week – nato per connettere i giovani designer con buyer e giornalisti nazionali e internazionali. L’evento festeggia un importante traguardo e lo fa lanciando una novità. I sessantotto brand selezionati per questa occasione avranno l’opportunità unica di esporre tutti insieme contemporaneamente. Questa volta nessuno si dovrà alternare nelle giornate di calendario. Dunque tutti hanno la possibilità di incontrare gli addetti ai lavori che transiteranno negli spazi della Ex Caserma ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 luglio 2022) Thenegli spazi dell’ex Caserma di Guido Reni per la nuova edizione dihanno presentato le loro ultime creazioni. Noi di VelvetMAG – presenti alla Fashion WeekCapitale – siamo andati a trovarli. Arriva alla sua decima edizione Showcase, il progetto di puntaRoma Fashion Week – nato per connettere i giovani designer con buyer e giornalisti nazionali e internazionali. L’evento festeggia un importante traguardo e lo fa lanciando una novità. I sessantotto brand selezionati per questa occasione avranno l’opportunità unica di esporre tutti insieme contemporaneamente. Questa volta nessuno si dovrà alternare nelle giornate di calendario. Dunque tutti hanno la possibilità di incontrare gli addetti ai lavori che transiteranno negli spaziEx Caserma ...

