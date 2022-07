A Siracusa l' acqua c' è | ma si perde in una rete fragile e vetusta

(Di sabato 16 luglio 2022) Nata su una zona paludosa e con innumerevoli corsi d’deve alle sue risorse idriche il suo nome antico "Syraka”, che significa appunto “abbondanza d’”. Fondata nel 734 a.C. da coloni di Corinto, diventata nel V sec a.C. Capitale della Magna Grecia, rivaleggiando con Atene e Roma, per Ciceroneera “la più grande e bella di tutte le città greche”. Tutt'oggi visitata da turisti che arrivano da ogni parte del mondo per immergersi nella magia che i resti della antica civiltà, come il Teatro Antico o il Tempio di Apollo, restituiscono intatta (LADRI D', LO SPECIALE DI SKY TG24). Al’abbonda oggi come ai tempi degli antichi greci ma l’uomo moderno non sembra altrettanto capace di preservarla. Nella città un tempo gloriosa ...

Un problema che, comunque, si ripete e mette in luce, ancora una volta, la precarietà delle condotte idriche di Siracusa, tra le ultime in Italia per dispersione di acqua. Siracusa maglia nera Secondo ...