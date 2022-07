Usa | la Camera rispristina il diritto all’aborto a livello nazionale Ma la norma difficilmente sarà approvata in Senato

(Di venerdì 15 luglio 2022) Laamericana a maggioranza ha votato a favore del ripristino adel. L’obiettivo è quello di ribaltare la decisione della Corte Suprema che ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade del 1973 che ha legalizzato le interruzioni di gravidanza negli Stati Uniti. Il provvedimento è stato approvato con 219 voti a favore e 210 contrari. Alla, infatti, i democratici sono la maggioranza. Quasi impossibile, invece, che la misura possa essereal, a maggioranza repubblicana. Intanto il dipartimento di Giustizia americano ha annunciato la creazione di una task-force per tutelare ildelle donne. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota, precisando ...

Oggi il primo passo indietro: laamericana, a maggioranza democratica, ha infatti ripristinato il diritto all'aborto a livello nazionale, vietando quindi le restrizioni sull'interruzione di ...Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, in un briefing virtuale ... in Senato e successivamente, nel pomeriggio, dovrebbe rivolgersi all'Assemblea della. Lo si ... Usa: la Camera approva la creazione di un sistema di segnalazione degli Ufo La Camera americana a maggioranza democratica ripristina il diritto all'aborto a livello nazionale dopo la decisione della Corte Suprema, che ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade del 1973 che ha ...