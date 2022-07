Un altro virus torna a preoccupare l’Italia: cos’è e quali sono i sintomi (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo il Covid (qui parliamo della nuova variante Centaurus) e il vaiolo delle scimmie, tocca a un altro virus tenere in apprensione il nostro Paese. Innanzitutto bisogna precisare che non si tratta di una novità, ma di un “ritorno”. Parliamo del cosiddetto West Nile, il virus del Nilo occidentale, che ha fatto registrare i primi casi del 2022 in Italia. I casi segnalati di West Nile Il primo caso dell’estate 2022 di West Nile è stato individuato in provincia di Padova, come ha riferito l’Istituto Superiore di Sanità. Il contagio si è manifestato nella forma neuro-invasiva (detta WNND), che si manifesta con febbre alta, mal di testa, debolezza e tremori e che può anche sfociare in disturbi gravi come meningite ed encefalite. Il virus è endemico, cioè presente in maniera stabile, in Veneto così come in altre zone della ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo il Covid (qui parliamo della nuova variante Centaurus) e il vaiolo delle scimmie, tocca a untenere in apprensione il nostro Paese. Innanzitutto bisogna precisare che non si tratta di una novità, ma di un “ritorno”. Parliamo del cosiddetto West Nile, ildel Nilo occidentale, che ha fatto registrare i primi casi del 2022 in Italia. I casi segnalati di West Nile Il primo caso dell’estate 2022 di West Nile è stato individuato in provincia di Padova, come ha riferito l’Istituto Superiore di Sanità. Il contagio si è manifestato nella forma neuro-invasiva (detta WNND), che si manifesta con febbre alta, mal di testa, debolezza e tremori e che può anche sfociare in disturbi gravi come meningite ed encefalite. Ilè endemico, cioè presente in maniera stabile, in Veneto così come in altre zone della ...

Pubblicità

pimpi59 : RT @alice_ledda_: Comunicazione di servizio: non fidatevi dei test rapidi negativi, se avete sintomi evitate di andare a contatto con anzia… - guiodic : RT @alice_ledda_: Comunicazione di servizio: non fidatevi dei test rapidi negativi, se avete sintomi evitate di andare a contatto con anzia… - alice_ledda_ : Comunicazione di servizio: non fidatevi dei test rapidi negativi, se avete sintomi evitate di andare a contatto con… - cellolott : @PetrisDe Di fronte a crisi così vaste e dolorose, la destabilizzazione mondiale causata dalla nazi mafia russa, il… - Mr_Finofino : @Sekhmet83P Perchè se uno c'ha un virus e alita in bocca a un altro glielo passa. Per il resto in ambienti chiusi l… -