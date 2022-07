Tuchel torna a parlare di Lukaku: “Ho un solo rammarico!” (Di venerdì 15 luglio 2022) Durante il ritiro statunitense, l’attuale allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, ha risposto ad alcune domande dei media inglesi. Il tecnico tedesco è tornato a parlare di Lukaku, e della sua posizione in merito al trasferimento dell’attaccante belga. “Non c’è mai stato un incontro in cui io abbia detto: ‘Voglio questo ragazzo fuori’. Mai. Sono sempre stato chiaro: se fosse rimasto avremmo fatto di tutto per metterlo nelle migliori condizioni, sia a livello fisico che tattiche”. Lukaku Tuchel Dichiarazione “C’è sempre stata la possibilità di farlo rimanere ma Romelu è stato chiaro nel voler andar via e la proprietà ha preso subito la decisione” – Al contrario di ciò che facevano trapelare i media, Tuchel non ha mai espresso la volontà di mandare via ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 luglio 2022) Durante il ritiro statunitense, l’attuale allenatore del Chelsea, Thomas, ha risposto ad alcune domande dei media inglesi. Il tecnico tedesco èto adi, e della sua posizione in merito al trasferimento dell’attaccante belga. “Non c’è mai stato un incontro in cui io abbia detto: ‘Voglio questo ragazzo fuori’. Mai. Sono sempre stato chiaro: se fosse rimasto avremmo fatto di tutto per metterlo nelle migliori condizioni, sia a livello fisico che tattiche”.Dichiarazione “C’è sempre stata la possibilità di farlo rimanere ma Romelu è stato chiaro nel voler andar via e la proprietà ha preso subito la decisione” – Al contrario di ciò che facevano trapelare i media,non ha mai espresso la volontà di mandare via ...

