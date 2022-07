Treviso, conclusa operazione contro contrabbando di olio motore per auto (Di venerdì 15 luglio 2022) Treviso – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno concluso un’operazione finalizzata a contrastare il contrabbando di olio motore per autoveicoli, fenomeno fraudolento grave quanto il traffico illecito di carburante. I finanzieri trevigiani hanno infatti denunciato alla locale Procura della Repubblica, per il reato di contrabbando, quattro persone, tre di nazionalità italiana e uno straniero, ritenute responsabili di aver introdotto nel territorio nazionale 21.880 kg di olio motore, sottoposto a sequestro unitamente al camion frigo che lo occultava. Il fermo del mezzo, proveniente dalla Lettonia, è avvenuto nel corso di un posto di controllo attivato dai finanzieri del Gruppo di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 15 luglio 2022)– Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale dihanno concluso un’finalizzata a contrastare ildiperveicoli, fenomeno fraudolento grave quanto il traffico illecito di carburante. I finanzieri trevigiani hanno infatti denunciato alla locale Procura della Repubblica, per il reato di, quattro persone, tre di nazionalità italiana e uno straniero, ritenute responsabili di aver introdotto nel territorio nazionale 21.880 kg di, sottoposto a sequestro unitamente al camion frigo che lo occultava. Il fermo del mezzo, proveniente dalla Lettonia, è avvenuto nel corso di un posto dillo attivato dai finanzieri del Gruppo di ...

