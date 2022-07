Strage a Vinnytsa | per Mosca c’era «un vertice militare con fornitori stranieri di armi» Le immagini dei razzi dentro le case – Il video

(Di venerdì 15 luglio 2022) L’attacco missilistico a, in Ucraina centrale, dove sono morte 23 persone avrebbe colpito una edificiomentre si stava tenendo undi ufficiali ucraini e «di». Questa la versione di, riferita dal ministero della Difesa russo, il cui portavoce Igor Konashenkov – citato dall’agenzia Tass – ha dichiarato che «i partecipanti alla riunione sono stati eliminati». Oltre alle 23 vittime, nell’attacco di ieri sono rimaste ferite almeno 70 persone. Morti anche 3 bambini, di cui una è Liza Dmitrieva, uccisa nella piazza della città mentre tornava con la madre da un centro educativo. I media ucraini sui canali Telegram stanno rilanciando in queste ore idiffusi dai superstiti che però raccontano ...

Di ogni strage di civili in Ucraina, facciamo fatica a ricordare il nome - spesso difficile - della città in cui è avviene, o il numero dei morti - sempre troppi. Ricordiamo più facilmente un ...In Ucraina si piangono i morti dell'attacco di giovedì - I russi bombardano altri insediamenti civili in tutto il Paese ...