Stipendi? Ecco perché il vero grande scandalo sono gli statali | fuori tutte le cifre

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 luglio 2022) L'altro giorno il Corriere della Sera ha pubblicato un reportage di Milena Gabanelli suglimultimilionari di certi manager e capi d'azienda, con indignazione d'ordinanza nel paragone con il salario medio dei dipendenti comuni. Una specie di gossip delle retribuzioni spacciato per giornalismo d'inchiesta in piega di giustizia sociale, che denuncia l'oscena sperequazione tra quei diversi livelli retributivi. Ora, il fatto che qualcuno guadagni milioni mentre altri non vedono quellenemmeno in una vita di lavoro può fare impressione: ma non si capisce quale sarebbe il rimedio per ricondurre a giustizia un simile squilibrio. Facciamo che il potere pubblico impone alle imprese di non pagare più di un tanto i dirigenti? Facciamo il calmiere nazionale delle buonuscite? Facciamo l'equo canone dei bonus? Ma poi non si capisce ...