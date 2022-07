Rennes, l’allenatore Bruno Genesio fiducioso sull’arrivo di Kim Min-Jae (Di venerdì 15 luglio 2022) Ore decisive per il futuro di Kim Min-Jae, difensore del Fenerbahce conteso da Rennes e Napoli in questi giorni di calciomercato. “Sono ancora fiducioso, lo stiamo aspettando, ma finché non c’è nulla di ufficiale dobbiamo stare attenti”, queste le parole – riportate da ‘L’equipe’ – del tecnico del club francese Bruno Genesio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Ore decisive per il futuro di Kim Min-Jae, difensore del Fenerbahce conteso dae Napoli in questi giorni di calciomercato. “Sono ancora, lo stiamo aspettando, ma finché non c’è nulla di ufficiale dobbiamo stare attenti”, queste le parole – riportate da ‘L’equipe’ – del tecnico del club francese. SportFace.

