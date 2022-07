Rcs | Urbano Cairo ricompra la sede del Corriere della Sera dal fondo Blackstone

(Di venerdì 15 luglio 2022) La lunga e complessa vicendadela Milano sembra finita. La Rcs dihato dall’immobile di via Solferino 28, che ospita tra l’altro la redazione. Il palazzo era stato ceduto, tra le polemiche, dalla casa editrice alUsa nel 2013. Viene messa così la parola fine alla vicenda. Da quanto apprende l’Ansa l’accordo raggiunto prevede un esborso per Rcs di circa 70 milioni di euro: 60 milioni per l’acquisto di via Solferino e 10 milioni aa titolo di compensazione delle spese legali. Un anno fa dopo l’esito negativo del lodo arbitrale milanese sulla compravendita dell’immobile di via Solferino, ...

Massimo22185550 : RT @fattoquotidiano: Rcs, Urbano Cairo (ri)compra la sede del Corriere della Sera dal fondo Blackstone - chiarapellegri9 : RT @fattoquotidiano: Rcs, Urbano Cairo (ri)compra la sede del Corriere della Sera dal fondo Blackstone - MirkoRefatti : RT @fattoquotidiano: Rcs, Urbano Cairo (ri)compra la sede del Corriere della Sera dal fondo Blackstone - fattoquotidiano : Rcs, Urbano Cairo (ri)compra la sede del Corriere della Sera dal fondo Blackstone - MCapisani : (ANSA) + La #Rcs di Urbano #Cairo ricompra da Blackstone l'immobile del @Corriere + Per circa 70 milioni: 60 milio… -

...giorni dall'annuncio diCairo di non voler procedere ad accantonamenti per la risoluzione della vicenda con Blackstone . Eppure, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il patron di...L'accordo da 70 milioni metterebbe fine al contenzioso legale tra il fondo Usa e l'editrice LadiCairo ricompra da Blackstone l'immobile di via Solferino, la sede del Corriere della Sera ceduta dalla casa editrice al fondo Usa nel 2013. Da quanto apprende l'Ansa l'accordo raggiunto ...(Adnkronos) – E’ stato raggiunto l’accordo tra Rcs e Blackstone dopo la lunga battaglia giudiziaria che aveva visto ‘soccombere’ Urbano Cairo sia in primo che in secondo grado a Milano. La sede del Co ...La Rcs di Urbano Cairo ricompra da Blackstone l’immobile di via Solferino, la sede del Corriere della Sera ceduta dalla casa editrice al fondo Usa nel 2013. Da quanto apprende l’Ansa l’accordo ...