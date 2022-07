Pericolo risacca in mare | come comportarsi? I dettagli

Pubblicità

greenMe.it

Per esempio, una delle insidie meno note fra le onde è la, che può nascondere un autentico. A dare qualche consiglio prezioso ci pensa il 'Centro Meteo Emilia Romagna' con un post ...I componenti della famiglia (due bambini e la moglie ) sono apparsi indi vita quando, a ... considerando che può essere difficile accorgersi di trovarsi di fronte a correnti di, le ... Sai cos'è una corrente di risacca Riconoscerla ti potrebbe salvare la vita al mare Per esempio, una delle insidie meno note fra le onde è la risacca, che può nascondere un autentico pericolo. A dare qualche consiglio prezioso ci pensa il ‘Centro Meteo Emilia Romagna’ con un post ...REYKJAVIK. Tra le tappe da non perdere in Islanda c'è quella della cosiddetta spiaggia nera di Reynisfjara. I più esperti però la chiamano anche "spiaggia della morte" perché in tanti hanno perso la v ...