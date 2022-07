LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro Noziglia nell’arco nudo! Podio per Caruso nello sci nautico! (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E GLI ITALIANI IN GARA 22.23 BILIARDO – Proseguono i quarti di finale con le sfide tra Merckx (Bel) e Sanchez (Spa), Filler (Ger) e Van Boening (Usa), Dikme (Ger) e Alobaidli (Qat), Zalewska (Pol) e Hiraguchi (Gia). 22.20 SCI NAUTICO – BRANDO Caruso E’ SICURAMENTE SUL Podio! Mancano due atleti e l’azzurro rimane in prima posizione! 22.16 TIRO CON L’ARCO – Nel nudo maschile la medaglia di bronzo va all’americano Davis che si sbarazza del tedesco Meyer per 52-51. 22.12 SCI NAUTICO – Brando Caruso passa in testa! 10.75 il suo risultato finale nello slalom. 22.08 GINNASTICA ACROBATICA – Comincia la qualificazione a coppie femminile: non c’è l’Italia. 22.05 MUAYTHAI – Comincia il ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI DEIE GLI ITALIANI IN GARA 22.23 BILIARDO – Proseguono i quarti di finale con le sfide tra Merckx (Bel) e Sanchez (Spa), Filler (Ger) e Van Boening (Usa), Dikme (Ger) e Alobaidli (Qat), Zalewska (Pol) e Hiraguchi (Gia). 22.20 SCI NAUTICO – BRANDOE’ SICURAMENTE SUL! Mancano due atleti e l’azzurro rimane in prima posizione! 22.16 TIRO CON L’ARCO – Nel nudo maschile la medaglia di bronzo va all’americano Davis che si sbarazza del tedesco Meyer per 52-51. 22.12 SCI NAUTICO – Brandopassa in testa! 10.75 il suo risultato finaleslalom. 22.08 GINNASTICA ACROBATICA – Comincia la qualificazione a coppie femminile: non c’è l’Italia. 22.05 MUAYTHAI – Comincia il ...

