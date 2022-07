LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro Noziglia nell’arco nudo e argento per Caruso nello sci nautico! L’Italia batte l’Olanda nella canoa polo femminile (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E GLI ITALIANI IN GARA 23.23 MUAYTHAI – Sta per iniziare il confronto fra Cosimo Fratoni e l’emiro Samir. 23.18 TIRO ALLA FUNE – Inizia la finale per il bronzo fra Svizzera e Gran Bretagna, l’oro se lo contenderanno Cina Taipei e Svezia al femminile. 23.14 BEACH HANDBALL – Il Brasile batte 2-0 gli Stati Uniti nella finale per il bronzo maschile. Fra poco Norvegia-Germania, finale femminile per l’oro. 23.10 BILIARDO – Vittorie per Merckx su Sanchez (40-38) e per Filler su Von Boening (11-3) nei quarti di finale. 23.05 TIRO CON L’ARCO – Risuona l’Inno di Mameli per Cinzia Noziglia, campionessa dei World Games ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI DEIE GLI ITALIANI IN GARA 23.23 MUAYTHAI – Sta per iniziare il confronto fra Cosimo Fratoni e l’emiro Samir. 23.18 TIRO ALLA FUNE – Inizia la finale per il bronzo fra Svizzera e Gran Bretagna, l’oro se lo contenderanno Cina Taipei e Svezia al. 23.14 BEACH HANDBALL – Il Brasile2-0 gli Stati Unitifinale per il bronzo maschile. Fra poco Norvegia-Germania, finaleper l’oro. 23.10 BILIARDO – Vittorie per Merckx su Sanchez (40-38) e per Filler su Von Boening (11-3) nei quarti di finale. 23.05 TIRO CON L’ARCO – Risuona l’Inno di Mameli per Cinzia, campionessa dei...

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro Noziglia nell’arco nudo! Quinta Bagnoli nello sci nautico - #World #Games… - PaoloStanzani2 : Guerra Ucraina-Russia: ultime notizie - The New York Times - Fleur2108 : RT @paoloigna1: L'evoluzione della situazione in #SriLanka - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro Noziglia nell’arco nudo! Quinta Bagnoli nello sci nautico - #World #Games… -