Keanu Reeves: "Interpretare Batman sarebbe un sogno. Magari lungo il cammino..." (Di venerdì 15 luglio 2022) Keanu Reeves confessa di avere una predilezione per Batman e sogna di indossare il mantello dell'eroe in un film live action. Keanu Reeves coltiva il sogno di Interpretare un supereroe. Per l'esattezza si tratta di Batman. Ipotesi che l'attore continua a cullare in attesa dell'occasione giusta che potrebbe arrivare più avanti. Alla premiere losangelina di DC League of Super-Pets, in cui Keanu Reeves, 57 anni, doppia proprio Batman, l'attore ha dichiarato a Extra: "Amo Batman come personaggio e lo amo nei fumetti, nei film, quindi avere l'opportunità di doppiarlo è stato fantastico". Per questa volta i fan potranno solo sentire la voce di Reeves nei panni di ...

