Ibra non si ferma e lavora per tornare ancora. VIDEO Così recuperò per tornare al Milan dopo l'MLS (Di venerdì 15 luglio 2022) "Decido io quanto è il momento di smettere". Zlatan Ibrahimovic parlò Così e oggi più che mai sta mettendo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) "Decido io quanto è il momento di smettere". Zlatanhimovic parlòe oggi più che mai sta mettendo...

Pubblicità

Den96109848 : RT @SoloMilan68: @MilanNewsit Mazzara ma quando la smetti di scrivere cazzate? Non e' mai esistito un tetto degli ingaggi. O Ibra a 7 e Gig… - ocramed94 : @PotereaiSith Che probabilmente non ricorda lo stato pietoso in cui versava lo spogliatoio dell'Inter prima di Ibra… - Gyomei_3 : @dripkalulu @tonyxofan @cardylove2000mh Che ibra abbia fallito in campo europeo è sotto gli occhi di tutti, grazie… - tonyxofan : @boys_roby @Riccardo_BamBam Chiunque se ne intendesse un minimo di calcio sapeva già che Ibra in quel contesto non… - ErMetty : RT @espertheo: Wei scarsone, a quasi 50 anni ce la fai a non essere ossessionato da Ibra che, in ogni caso, sarà ricordato molto più di te?… -