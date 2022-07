Francia, incidente con i fuochi d’artificio: muoiono un bambino di 7 anni e la sorella di 24 – Il video (Di venerdì 15 luglio 2022) A Cholet, un comune francese, sono morti un bambino di 7 anni e la sorella di 24 durante lo spettacolo dei fuochi d’artificio in occasione della Festa Nazionale del 14 luglio. 7 i feriti, di cui un 30enne ricoverato d’urgenza in ospedale. A provocare l’incidente è stato proprio lo spettacolo pirotecnico, a seguito del quale è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo affidata alla sicurezza dipartimentale del Maine et Loire e alla polizia di Cholet. Le due vittime erano venute alla festa con i genitori, rimasti feriti anche loro, ma quando è accaduta la tragedia si trovavano a circa 50 metri dal punto in cui venivano lanciati i fuochi. Secondo quanto riferisce il sindaco di Cholet, Gilles Bourdouleix, i membri della sicurezza avrebbero «consigliato alle persone» ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) A Cholet, un comune francese, sono morti undi 7e ladi 24 durante lo spettacolo deiin occasione della Festa Nazionale del 14 luglio. 7 i feriti, di cui un 30enne ricoverato d’urgenza in ospedale. A provocare l’è stato proprio lo spettacolo pirotecnico, a seguito del quale è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo affidata alla sicurezza dipartimentale del Maine et Loire e alla polizia di Cholet. Le due vittime erano venute alla festa con i genitori, rimasti feriti anche loro, ma quando è accaduta la tragedia si trovavano a circa 50 metri dal punto in cui venivano lanciati i. Secondo quanto riferisce il sindaco di Cholet, Gilles Bourdouleix, i membri della sicurezza avrebbero «consigliato alle persone» ...

Pubblicità

giorgiomaresi : @Sax7374 Ho visto tutte le partite , finora, la Francia è sicuramente la più forte ma l'Italia non meritava un pass… - Wendy65872240 : @metaanto @giorgio_gori Il nuovo nucleare non deve far paura. Io sono più che favorevole considerando che a pochi k… - History61186776 : ????Un incidente diplomatico con la #Francia???? è provocato dalla nave da guerra italiana contro due mercantili francesi #16gennaio 1912 - GatineauPatrick : RT @StefydiJ: … “Il ragazzo è stato ritrovato con la testa fracassata in una pozza di sangue… “ ( Incidente mi pare a Corso Francia ) o per… - MIPiemonte : ? CONCLUSO Tangenziale Sud di Torino #tangenzialeditorino ?????? Traffico rallentato per incidente tra Svincolo Auto… -