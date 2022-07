Fabregas al Como in Serie B? L’ultima indiscrezione sul calciatore, le novità (Di venerdì 15 luglio 2022) Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare di Cesc Fabregas, il calciatore di 35 anni che dopo due stagioni difficili a Monaco sembrerebbe essere pronto a ‘sbarcare’ in Italia. E a giocare in Serie B col Como. Dopo essere passato per Premier League, Liga e Ligue 1, Fabregas sarebbe pronto per una nuova avventura, proprio nel nostro Paese. Fabregas giocherà con il Como? A riportare la notizia è Sky Sport, che sostiene che il calciatore spagnolo sia pronto per giocare con il Como, la quadra che milita in Serie B. A convincere Fabregas sarebbe stato un altro ex giocatore del Chelsea, Dennis Wise, che lavora come amministratore del club, oggi di proprietà di un gruppo indonesiano. La proposta Secondo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare di Cesc, ildi 35 anni che dopo due stagioni difficili a Monaco sembrerebbe essere pronto a ‘sbarcare’ in Italia. E a giocare inB col. Dopo essere passato per Premier League, Liga e Ligue 1,sarebbe pronto per una nuova avventura, proprio nel nostro Paese.giocherà con il? A riportare la notizia è Sky Sport, che sostiene che ilspagnolo sia pronto per giocare con il, la quadra che milita inB. A convinceresarebbe stato un altro ex giocatore del Chelsea, Dennis Wise, che lavora come amministratore del club, oggi di proprietà di un gruppo indonesiano. La proposta Secondo ...

