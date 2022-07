“Elena e la casa dal cancello rosso” | il libro di Giogia Meo

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 15 luglio 2022) “sente un rumore provenire dalla sua stanza da letto. Cosa può essere? In punta di piedi, la bambina si avvia alla ricerca di qualcosa” È un testo per ragazzi che – però – è molto utile anche per lettori e insegnanti che sovente tendono a dimenticare, a causa della frenesia moderna, i veri valori della vita come la gentilezza e la gioia di un bel incontro. Un incontro non sui Social ma dal vivo. Largo spazio anche all’amicizia che è un sentimento fondamentale per la vita di tutti ma che non è talora vissuto fino in fondo. La protagonista della storia, la piccola, ce lo fa intendere e grazie alla sua più viva curiosità ci introduce, tenendoci metaforicamente parlando la mano, in un mondo fatato. Le illustrazioni a cura di Rocco Coluccia rendono la lettura ancora più bella e accattivante. Sinossiva in vacanza in ...