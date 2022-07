Dischi – Er Piotta festeggia con Lo Stato Sociale i vent’anni della sua hit | ‘La Grande Onda 20 th EP’

(Di venerdì 15 luglio 2022) ‘La– 20th Rework’, è il titolo del nuovo singolo difeat Lo, disponibile in tutte le piattaforme digitali da oggi. La canzone uscita nel 2002proprio quest’estate i suoi primi, e dopo il successo dell’epoca, ha continuato a rinnovarsi di generazione in generazione. Pur essendo un brano autobiografico, è riuscito a scavalcare più di due decenni, cantato e ballato da tutti, complice oltre al testo anche la sperimentazione compositiva e produttiva di mescolare tonalità maggiori e minori, Hip-Hop e surf music. Scelto come inno dai ragazzi del movimento studentesco dell’nel 2008, fino al recente utilizzo per la pubblicità di una nota bibita italiana, “La...

"Per questo, nei tre album che ho scritto finora ( Vai Fradi nel 2015, Orizzonti Verticali nel 2018 ..."