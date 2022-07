Cosa c’è da aspettarsi dalle “comunicazioni” di Draghi alle Camere di mercoledì (Di venerdì 15 luglio 2022) La decisione di Mattarella di respingere le dimissioni presentate da Mario Draghi dopo la sfiducia del Movimento 5 Stelle sul dl Aiuti e di mandare il presidente del Consiglio alle Camere per le “comunicazioni” ha parlamentarizzato la crisi di governo e ha un sottotesto molto chiaro: o si trova il modo di ripartire da dove si è interrotto, o l’unica soluzione sono le elezioni anticipate. Dopo una due giorni molto importante, che vedrà l’ex presidente della Bce impegnato in Algeria il 18 e 19 luglio per firmare un importante accordo sui nuovi approvvigionamenti di gas dal Nordafrica, mercoledì 20 Draghi sarà di fronte al Parlamento alla ricerca di numeri. Determinante sarà capire quanti e quali saranno quelli disposti a continuare a far parte della maggioranza, tenendo conto – sullo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) La decisione di Mattarella di respingere le dimissioni presentate da Mariodopo la sfiducia del Movimento 5 Stelle sul dl Aiuti e di mandare il presidente del Consiglioper le “” ha parlamentarizzato la crisi di governo e ha un sottotesto molto chiaro: o si trova il modo di ripartire da dove si è interrotto, o l’unica soluzione sono le elezioni anticipate. Dopo una due giorni molto importante, che vedrà l’ex presidente della Bce impegnato in Algeria il 18 e 19 luglio per firmare un importante accordo sui nuovi approvvigionamenti di gas dal Nordafrica,20sarà di fronte al Parlamento alla ricerca di numeri. Determinante sarà capire quanti e quali saranno quelli disposti a continuare a far parte della maggioranza, tenendo conto – sullo ...

Meloni: Niente scherzi, questa legislatura è finita di Marco Esposito La presidente di Fratelli d'Italia: daremo battaglia. E sugli alleati: non ho capito cosa vogliono fare ma sbagliare è umano, perseverare è diabolico "Niente scherzi, questa legislatura è finita". Giorgia Meloni non ha alcun dubbio: non c'è spazio per altri governi dopo quello di ...