Colpevole di adulterio: donna sudanese condannata a morte per lapidazione (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – In Italia come in tutta Europa, femministe, politici e associazioni Lgbt sono immancabilmente pronti a stracciarsi le vesti per ogni sillaba maschile o per ogni apprezzamento fisico “subito”. Nel resto del mondo, però, sono ben altri i problemi. Lontani dai deliri transfemministi della decadenza progressista occidentale, in Africa, ad esempio, sono ancora in vigore leggi marziali che condannano le donne per presunte volgarità esternate. lapidazione in Sudan In Sudan, ad esempio, una giovane donna sudanese è stata condannata a morte per lapidazione in quanto ritenuta Colpevole di adulterio. È il primo caso noto nel Paese da quasi un decennio. Maryam Alsyed Tiyrab, 20 anni, è stata arrestata dalla polizia nello stato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – In Italia come in tutta Europa, femministe, politici e associazioni Lgbt sono immancabilmente pronti a stracciarsi le vesti per ogni sillaba maschile o per ogni apprezzamento fisico “subito”. Nel resto del mondo, però, sono ben altri i problemi. Lontani dai deliri transfemministi della decadenza progressista occidentale, in Africa, ad esempio, sono ancora in vigore leggi marziali che condannano le donne per presunte volgarità esternate.in Sudan In Sudan, ad esempio, una giovaneè stataperin quanto ritenutadi. È il primo caso noto nel Paese da quasi un decennio. Maryam Alsyed Tiyrab, 20 anni, è stata arrestata dalla polizia nello stato ...

kaiman50cc : Evviva!!! Lapidazione di una donna!! A presto anche noi le potremo uccidere a pietrate!!! Viva la Kultura!… - sabahelher : RT @IlPrimatoN: Mentre da noi il mondo trans-femminista è impegnato a organizzare i Pride, in Sudan una giovane donna è stata condannata a… - Fort71488686 : RT @IlPrimatoN: Mentre da noi il mondo trans-femminista è impegnato a organizzare i Pride, in Sudan una giovane donna è stata condannata a… - andreabonazzabz : Sarà per il clima vacanziero estivo o per l’impegno organizzativo dei vari Gay Pride ma, al momento, “Non una di me… - ClaudiaModelMgt : RT @IlPrimatoN: Mentre da noi il mondo trans-femminista è impegnato a organizzare i Pride, in Sudan una giovane donna è stata condannata a… -