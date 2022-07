Calciomercato Napoli, concorrenza Siviglia per Simeone (Di venerdì 15 luglio 2022) Calciomercato Napoli: Su Simeone c’è anche la concorrenza del Siviglia, ma gli andalusi devono prima fare cassa con le cessioni Non soltanto il Napoli su Simeone. Il Cholito piace infatti anche in Spagna, al Siviglia. Secondo quanto riporta TMW, Monchi vorrebbe portare il calciatore in Andalusia. Il Siviglia però prima deve fare cassa: il grande candidato per la cessione è Kounde, che piace al Barcellona, ma anche al Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022): Suc’è anche ladel, ma gli andalusi devono prima fare cassa con le cessioni Non soltanto ilsu. Il Cholito piace infatti anche in Spagna, al. Secondo quanto riporta TMW, Monchi vorrebbe portare il calciatore in Andalusia. Ilperò prima deve fare cassa: il grande candidato per la cessione è Kounde, che piace al Barcellona, ma anche al Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

