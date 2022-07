Atp Bastad 2022: programma e orari semifinali sabato 16 luglio (Di venerdì 15 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle semifinali del torneo Atp 250 di Bastad (Svezia). Penultimo atto dell’evento in programma sulla terra rossa scandinava. Il fil rouge delle due semifinali è Argentina vs resto del mondo. I sudamericani Francisco Cerundolo e Sebastian Baez contenderanno infatti l’accesso alla finale rispettivamente allo spagnolo Carreno Busta ed al russo Rublev. Chi avrà la meglio? Ecco il programma completo con gli orari di sabato 16 luglio. programma semifinali sabato 16 luglio Ore 13:00 – Cerundolo-Carreno Busta A seguire – Baez-Rublev SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco delledel torneo Atp 250 di(Svezia). Penultimo atto dell’evento insulla terra rossa scandinava. Il fil rouge delle dueè Argentina vs resto del mondo. I sudamericani Francisco Cerundolo e Sebastian Baez contenderanno infatti l’accesso alla finale rispettivamente allo spagnolo Carreno Busta ed al russo Rublev. Chi avrà la meglio? Ecco ilcompleto con glidi1616Ore 13:00 – Cerundolo-Carreno Busta A seguire – Baez-Rublev SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #NordeaOpen: programma e orari semifinali sabato 16 luglio - juanfanara : RT @Gazzetta_it: Bastad, Thiem fra gioie e dolori: perde da Baez ma riaccende la speranza - Gazzetta_it : Bastad, Thiem fra gioie e dolori: perde da Baez ma riaccende la speranza - sportface2016 : #ATPBastad | Dominic #Thiem eliminato in tre set da #Baez nei quarti di finale, ma la strada è quella giusta - Tennis_Ita : ATP 250 Bastad, fantastici Bolelli e Fognini: gli azzurri volano in finale in doppio -