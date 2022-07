Arriva il gas dall’Algeria, 4 miliardi di metri cubi in più dalla prossima settimana (Di venerdì 15 luglio 2022) L’Algeria ha deciso di aumentare di altri 4 miliardi di metri cubi le sue forniture di gas all’Italia, a partire dalla prossima settimana. I 4 miliardi supplementari saranno consegnati dalla compagnia nazionale Sonatrach a Eni e ad altri clienti italiani. Lo scrive, sul suo sito, l’agenzia di stampa algerina Aps. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 luglio 2022) L’Algeria ha deciso di aumentare di altri 4dile sue forniture di gas all’Italia, a partire. I 4supplementari saranno consegnaticompagnia nazionale Sonatrach a Eni e ad altri clienti italiani. Lo scrive, sul suo sito, l’agenzia di stampa algerina Aps. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

