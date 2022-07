Anticipazioni La Talpa, in arrivo un nome da Uomini e Donne? (Di venerdì 15 luglio 2022) Abbiamo già accennato qualcosa circa la prossima edizione de La Talpa, di ritorno sugli schermi a 14 anni di distanza dall’ultima edizione (la terza, in onda su Italia 1 e condotta da Paola Perego). LEGGI ANCHE => Sarà un’edizione rivoluzionaria, anche grazie al fatto che ci sarà la mano della Fascino di Maria De Filippi dietro il restyling del reality. Sarà infatti la Fascino a produrre questa nuova edizione de ‘La Talpa’ e – secondo quanto riportato dal settimanale ‘NuovoTv’ – saranno tantissime le novità. E se sul fronte del format in sé per adesso sono note poche informazioni (ne scriveremo a tempo debito) si sta parlando parecchio dei concorrenti, con la possibilità che un personaggio storico di uno dei programmi della De Filippi si presti alla partecipazione a ‘La Talpa’ per poi tornare in grande stile sul palco del programma ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 15 luglio 2022) Abbiamo già accennato qualcosa circa la prossima edizione de La, di ritorno sugli schermi a 14 anni di distanza dall’ultima edizione (la terza, in onda su Italia 1 e condotta da Paola Perego). LEGGI ANCHE => Sarà un’edizione rivoluzionaria, anche grazie al fatto che ci sarà la mano della Fascino di Maria De Filippi dietro il restyling del reality. Sarà infatti la Fascino a produrre questa nuova edizione de ‘La’ e – secondo quanto riportato dal settimanale ‘NuovoTv’ – saranno tantissime le novità. E se sul fronte del format in sé per adesso sono note poche informazioni (ne scriveremo a tempo debito) si sta parlando parecchio dei concorrenti, con la possibilità che un personaggio storico di uno dei programmi della De Filippi si presti alla partecipazione a ‘La’ per poi tornare in grande stile sul palco del programma ...

