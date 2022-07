Akanji Inter, proposto lo svizzero: i nerazzurri ora riflettono (Di venerdì 15 luglio 2022) Akanji Juve, il difensore svizzero del Borussia Dortmund è stato proposto all’Inter. Lo scenario di mercato Il nome di Akanji può finire al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il difensore svizzero messo nel mirino sarebbe è stato proposto anche all’Inter. I nerazzurri stanno valutando il colpo sia per l’immediato, ma non è da escludere un affondo il prossimo anno visto il contratto in scadenza 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022)Juve, il difensoredel Borussia Dortmund è statoall’. Lo scenario di mercato Il nome dipuò finire al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il difensoremesso nel mirino sarebbe è statoanche all’. Istanno valutando il colpo sia per l’immediato, ma non è da escludere un affondo il prossimo anno visto il contratto in scadenza 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

