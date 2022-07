"A repentaglio la nostra sicurezza". Di Maio affonda Conte: che cosa ci fa pagare (Di venerdì 15 luglio 2022) Luigi Di Maio attacca Giuseppe Conte in tv. Ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In onda, su La7, nella puntata di oggi 15 luglio, il ministro degli Esteri che ha lasciato il Movimento 5 stelle accusa il suo ex leader: "Con la decisione del partito di Conte di non votare la fiducia si è aperta una crisi di governo. Non pensavo che un ex presidente del Consiglio potesse mettere a repentaglio la sicurezza della nazione". E ancora, sottolinea: "Parlo della nostra sicurezza economica". Qui l'intervento di Luigi Di Maio a In onda "Il fatto che il partito di Conte non abbia ancora preso una posizione fa immaginare la crisi in cui siamo. Il problema è che ancora non hanno deciso che posizione prendere e questa incertezza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Luigi Diattacca Giuseppein tv. Ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In onda, su La7, nella puntata di oggi 15 luglio, il ministro degli Esteri che ha lasciato il Movimento 5 stelle accusa il suo ex leader: "Con la decisione del partito didi non votare la fiducia si è aperta una crisi di governo. Non pensavo che un ex presidente del Consiglio potesse mettere aladella nazione". E ancora, sottolinea: "Parlo dellaeconomica". Qui l'intervento di Luigi Dia In onda "Il fatto che il partito dinon abbia ancora preso una posizione fa immaginare la crisi in cui siamo. Il problema è che ancora non hanno deciso che posizione prendere e questa incertezza ...

