Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2022 ore 12:30

Viabilità DEL 14 LUGLIO 2022 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE IL TRAFFICO È REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA CASILINA CODE A TRATTI ALTEZZA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE ATRATTI TRA L'OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE, A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA REGIONALE FORCA D'ACERO E LA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17 DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L'ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

