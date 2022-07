Ultime Notizie – Vavolo, (Cgia): ‘Pandemia ha avuto effetto dirompente sul settore’ (Di giovedì 14 luglio 2022) “Il periodo prolungato di chiusura causato dalla pandemia è stato sicuramente il dato più dirompente per il settore dei giochi. E non dobbiamo dimenticare che nel 2020 e nel 2021 si è entrati nel sesto e settimo anno consecutivo di aumento della tassazione”. Lo ha detto Daniele Andrea Vavolo, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del centro di ricerche mestrino sul settore dei giochi in Italia 2021. “Contemporaneamente – spiega Vavolo – si è ridotta notevolmente la raccolta, che dunque aggiunge una connotazione negativa. Abbiamo esaminato l’evoluzione della raccolta dal 2014 al 2021. I dati del 2021 sono nostre stime (cita dati). È andata peggio delle previsioni perché oltre alla cessazione delle attività o altre decisioni legate alla pandemia come ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) “Il periodo prolungato di chiusura causato dalla pandemia è stato sicuramente il dato piùper il settore dei giochi. E non dobbiamo dimenticare che nel 2020 e nel 2021 si è entrati nel sesto e settimo anno consecutivo di aumento della tassazione”. Lo ha detto Daniele Andrea, ricercatore delladi Mestre, presentando a Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del centro di ricerche mestrino sul settore dei giochi in Italia 2021. “Contemporaneamente – spiega– si è ridotta notevolmente la raccolta, che dunque aggiunge una connotazione negativa. Abbiamo esaminato l’evoluzione della raccolta dal 2014 al 2021. I dati del 2021 sono nostre stime (cita dati). È andata peggio delle previsioni perché oltre alla cessazione delle attività o altre decisioni legate alla pandemia come ...

Pubblicità

SkyTG24 : I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il #M5s non ha partecipato al voto risultando assente Gli aggiorname… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - federico_m99 : Tranquilli, non cambierà un cazzo: questo era il governo 'Draghi Zero'. #crisidigoverno #DraghiVattene - Antiogu60 : Crisi di governo, la telefonata disperata di Mario Draghi a Giuseppe Conte:“Aiutami”, “Non è un problema mio” - Il… -