Ultime Notizie – Scalfari | il dialogo speciale di un ateo con Papa Francesco

Il capo della Chiesa e un ateo: apparentemente una distanza siderale, che si annulla grazie alla curiosità e apertura al dialogo da parte del primo e alla profonda stima che sconfina in ammirazione da parte del secondo. Ecco allora che nasce e si consolida un rapporto speciale tra Papa Francesco ed Eugenio Scalfari – morto oggi a 98 anni -, un dialogo personale che spesso si trasforma anche in occasione professionale per lunghe interviste e resoconti di visite e telefonate, ripetute nel tempo. Una amicizia che cresce nel tempo e nelle frequentazioni, con diversi incontri in Vaticano come due vecchi 'compagni' che invece si conoscono da breve tempo ma si 'prendono' subito. E che inizia con il 'botto': l'intervista – in realtà un dialogo non registrato ...

