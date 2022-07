Ultime Notizie – Dimissioni Draghi | è gelo nelle chat del M5S

(Di giovedì 14 luglio 2022) La notizia delledel presidente del Consiglio Mario, dopo il mancato sostegno del M5S alla fiducia sul Dl Aiuti, è stato accolta con ‘dei parlamentari del Movimento. Diverse fonti all’interno dei Cinque Stelle confermano all’Adnkronos la mancanza di commenti e reazioni in seguito all’apertura formale della crisi di governo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.122 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 110.168). Le vittime sono 105 rispetto… - SkyTG24 : #Draghi si dimette: si apre la #crisidigoverno Tutti gli aggiornamenti in diretta - gioacchinobpb12 : Sky Tg24 : Crisi di governo, Mattarella respinge le dimissioni di Draghi. DIRETTA. - zazoomblog : Ultime Notizie – Crisi Governo Medvedev posta foto di Draghi e Johnson: “Chi il prossimo?” - #Ultime #Notizie… -

Il Sole 24 ORE

In merito allesu Confalonieri, ha aggiunto l'avvocato Pellacani, la sua assistita ha reagito con maggiore forza: "Alla luce di questi nuovi episodi è ancora più forte di prima perché ...e news sulla guerra Sono oltre 20, di cui 3 bambini, le vittime dell'attacco russo al centro della città ucraina di Vinnytsia. Una quarantina i dispersi. "Metteremo sotto processo i ... Ucraina ultime notizie. Attacco russo a Vinnytsia: sale a 22 il bilancio delle vittime, 46 dispersi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...