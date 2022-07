Standing ovation per la Bernini, ma volano insulti. Casellati infuriata con i 5 Stelle (Di giovedì 14 luglio 2022) La capogruppo azzura ai 5 Stelle: "Cosa direbbe Grillo a quei ministri sfiduciati imbullonati alle poltrone?" Cori e offese in aula da parte dei pentastellati. Casellati infuriata Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) La capogruppo azzura ai 5: "Cosa direbbe Grillo a quei ministri sfiduciati imbullonati alle poltrone?" Cori e offese in aula da parte dei pentastellati.

GiovaQuez : Votiamo 'no' alla fiducia. Anzi no, lasciamo l'aula e ci asteniamo dal voto di fiducia (standing ovation). Contrord… - sole24ore : Conte annuncia il non voto alla fiducia in Senato, la standing ovation dei parlamentari 5 stelle - Il Sole 24 ORE… - TBarazzo : RT @ultimora_pol: #Italia Quando Giuseppe #Conte ha annunciato che il M5S non parteciperà al voto di fiducia al Senato, i parlamentari gril… - roseflow__ : @danilopau_ Ricordo accenno di standing ovation a San Siro nel settembre 2019 contro l'Inter dopo una prestazione tra l'altro anonima - LucianoRuffaldi : @sissiisissi2 Per forza, l'ultima volta che Conte ha partecipato alla loro festa era stato accolto con una standing ovation. -