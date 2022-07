Soleil Sorge e Luca Onestini nel cast dello stesso programma | “Si son stuzzicati dal primo giorno”

Leggi su biccy

(Di giovedì 14 luglio 2022)sarà fra le protagoniste anche della prossima stagione televisiva. Se in questa stagione appena terminata ha preso parte – in tre diversi ruoli – a tutti i reality Mediaset (concorrente al Grande Fratello Vip; opinionista a La Pupa e il Secchione Show; guest star a L’Isola dei Famosi), a settembre sarà neldella seconda edizione di Back To School. Ilsarà condotto da Federica Panicucci (e non più da Nicola Savino, migrato a Tv8) e neldegli alunniritroverà anche, il suo ex fidanzato che ha avuto il “piacere” di rivedere durante una puntata de La Pupa e il Secchione Show. A confermare le indiscrezioni è stato il portale ThePipol che ha anche sottolineato come i due “fin dal ...