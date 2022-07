Sfreccia a 120 km/h sul monopattino elettrico modificato: denunciato 23enne (Di giovedì 14 luglio 2022) In Italia è pieno di di furbetti che negli ultimi anni hanno invaso anche il mondo della micromobilità elettrica: creatività e ingegno nono sono mai mancati per aggirare la legge e barcamenarsi nelle zone grigie delle normative. Sono in molti quelli che, ad esempio, ”truccano” il proprio monopattino o e-bike per raggiungere delle prestazioni e velocità maggiori. In monopattino a 120 km/h Qualcuno però, usando un eufemismo, ha veramente ”esagerato”: il soggetto in questione è stato pizzicato da un autovelox a 120 km/h sul proprio monopattino. Un italiano sì, ma in Svizzera. Nello specifico, si tratta di un 23enne, successivamente stato denunciato dalla polizia cantonale del Vallese, perché viaggiava alla velocità di 120 chilometri orari su un monopattino elettrico con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 luglio 2022) In Italia è pieno di di furbetti che negli ultimi anni hanno invaso anche il mondo della micromobilità elettrica: creatività e ingegno nono sono mai mancati per aggirare la legge e barcamenarsi nelle zone grigie delle normative. Sono in molti quelli che, ad esempio, ”truccano” il proprioo e-bike per raggiungere delle prestazioni e velocità maggiori. Ina 120 km/h Qualcuno però, usando un eufemismo, ha veramente ”esagerato”: il soggetto in questione è stato pizzicato da un autovelox a 120 km/h sul proprio. Un italiano sì, ma in Svizzera. Nello specifico, si tratta di un, successivamente statodalla polizia cantonale del Vallese, perché viaggiava alla velocità di 120 chilometri orari su uncon ...

