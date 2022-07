Sembrava fosse Gratteri invece era l’Europa: la Commissione Ue smonta le riforme della Giustizia dei Migliori (Di giovedì 14 luglio 2022) Sentite qua. Con la riforma del processo penale vergata dalla ministra Marta Cartabia, blindata dal Governo Draghi, approvata sulla fiducia dal Parlamento e promulgata senza colpo ferire dal Presidente della Repubblica, è a rischio “l’effettività del sistema giudiziario”. La tagliola dell’improcedibilità E la tagliola dell’improcedibilità renderà necessario “uno stretto monitoraggio per assicurare che i processi per corruzione non si interrompano automaticamente in grado d’appello”. Per effetto delle nuove misure, approvate lo scorso settembre, si teme ”un impatto negativo sui processi penali, soprattutto quelli in corso, che potrebbero essere interrotti in modo automatico”. Per questo motivo, “anche se sono state introdotte delle eccezioni e delle misure transitorie, l’effettività del sistema giudiziario richiede uno stretto monitoraggio a livello nazionale per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) Sentite qua. Con la riforma del processo penale vergata dalla ministra Marta Cartabia, blindata dal Governo Draghi, approvata sulla fiducia dal Parlamento e promulgata senza colpo ferire dal PresidenteRepubblica, è a rischio “l’effettività del sistema giudiziario”. La tagliola dell’improcedibilità E la tagliola dell’improcedibilità renderà necessario “uno stretto monitoraggio per assicurare che i processi per corruzione non si interrompano automaticamente in grado d’appello”. Per effetto delle nuove misure, approvate lo scorso settembre, si teme ”un impatto negativo sui processi penali, soprattutto quelli in corso, che potrebbero essere interrotti in modo automatico”. Per questo motivo, “anche se sono state introdotte delle eccezioni e delle misure transitorie, l’effettività del sistema giudiziario richiede uno stretto monitoraggio a livello nazionale per ...

