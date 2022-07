Scoperte 44 aziende cinesi che riciclavano denaro con le criptovalute | 48 arresti e oltre 14 milioni sequestrati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 luglio 2022) Non solo avevano accumulato debiti perdi euro con società che venivano quasi immediatamente abbandonate, ma avevano anche sottrattoal fisco, convertendolo ine riciclandolo all’estero. La conversione in moneta virtuali, tramite collaboratori esteri, serviva a nascondere il tracciamento ed occultarne la provenienza illecita. Infine, dopo che ilaveva fatto perdere le proprie tracce, trasferito in portafogli virtuali, veniva nuovamente riconvertito in moneta corrente, e quindi direttamente intascato. Il gioco era ampio, complesso e diramato in diverse località, con il supporto continuo di complici all’estero per l’occultamento deldelittuoso. La maxi operazione della Guardia di Finanza Per questo, nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia ...