Sci nautico | Italia in luce ai World Games | Virag | Comollo | Caruso e Bagnoli in finale

A Birmingham (Alabama, USA) si è aperto il programma di sci nautico e wakeboard ai World Games 2022, competizione multisportiva riservata a quelle discipline non inserite nel programma olimpico. Giornata riservata alle eliminatorie, alcuni Italiani sono riusciti a togliersi delle soddisfazioni. Chiara Virag è stata strepitosa nella sua semifinale del wakeboard freestyle, chiudendo con il punteggio di 58.67 alle spalle dell'australiana Mackenzie McCarthy (58.89) e qualificandosi alla finale. Stefano Comollo ha imitato la compagna di squadra nel wakeboard freestyle, imponendosi nella sua semifinale con 82.22 davanti al francese Maxime Roux (71.00). Brando Caruso si è qualificato per l'atto conclusivo dello slalom con il ...

