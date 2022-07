Sapete chi è questa bambina dagli occhi dolci? Oggi è una delle attrici comiche più famose in Italia (Di giovedì 14 luglio 2022) bambina Il suo successo poteva già essere intuito da quello sguardo vispo e quel sorriso contagioso Lo sguardo vispo. Il sorriso contagioso. Gli elementi per riconoscerla ci sono già tutti. Vediamo se riuscite a capire chi è questa bella bimba immortalata in una foto in bianco e nero. E’ una donna molto famosa e già da diversi anni sui nostri schermi. Dal 2006 è fidanzata con il comico Angelo Pisani, con cui ha una figlia, Agata, nata nel 2010. Insieme al compagno Angelo Pisani nel 2020 sono a teatro con lo spettacolo “Finché social non ci separi”. Proprio sui social abbiamo “pescato” questa foto che ritrae la nostra donna misteriosa da bambina. E’ stata lei stessa a pubblicarla tramite il proprio account Instagram ufficiale, che seguiamo sempre con grande interesse. Questo perché la nostra donna ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 14 luglio 2022)Il suo successo poteva già essere intuito da quello sguardo vispo e quel sorriso contagioso Lo sguardo vispo. Il sorriso contagioso. Gli elementi per riconoscerla ci sono già tutti. Vediamo se riuscite a capire chi èbella bimba immortalata in una foto in bianco e nero. E’ una donna molto famosa e già da diversi anni sui nostri schermi. Dal 2006 è fidanzata con il comico Angelo Pisani, con cui ha una figlia, Agata, nata nel 2010. Insieme al compagno Angelo Pisani nel 2020 sono a teatro con lo spettacolo “Finché social non ci separi”. Proprio sui social abbiamo “pescato”foto che ritrae la nostra donna misteriosa da. E’ stata lei stessa a pubblicarla tramite il proprio account Instagram ufficiale, che seguiamo sempre con grande interesse. Questo perché la nostra donna ...

