Papa Francesco contro gli abusi nella Chiesa: 'Tolleranza zero, non abbiate vergogna e denunciate' (Di giovedì 14 luglio 2022) Papa Francesco si è scagliato ancora una volta contro gli abusi all'interno della Chiesa, e lo ha fatto durante l' Udienza dei partecipanti ai Capitoli Generali dell'Ordine della Madre di Dio, dell'... Leggi su globalist (Di giovedì 14 luglio 2022)si è scagliato ancora una voltagliall'interno della, e lo ha fatto durante l' Udienza dei partecipanti ai Capitoli Generali dell'Ordine della Madre di Dio, dell'...

Pubblicità

Tg3web : Papa Francesco nomina due suore e una laica nel dicastero più maschile, quello che si occupa dei vescovi. Un decisi… - antoniospadaro : Eugenio #Scalfari , è morto il fondatore di Repubblica e una delle figure chiave del giornalismo. Lo stile della su… - vaticannews_it : Che tipo di mondo vogliamo per noi stessi e per coloro che verranno dopo di noi? È questa la cruciale domanda che a… - il_piccolo : L’addio di Papa Francesco a Eugenio Scalfari: “Dolore per scomparsa amico” - lifestyleblogit : Scalfari, Papa Francesco: 'Dolore per scomparsa di un amico' - -