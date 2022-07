Paola Turani condivide la fatica di essere mamma | linciata sui social

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 14 luglio 2022) Un figlio di 9 mesi, soprattutto se vivace come Enea, è un bell’impegno e a volte la stanchezza prende il sopravvento.ha deciso di concedersi un piccolo sfogoe, in tutta sincerità, ha confessato di sentirsi esausta. La reazione dei follower però forse non è stata quella che si sarebbe aspettata: nei suoi confronti è partito un vero linciaggio. “Ma pensavi di avere un Tamagotchi?”, “Scopre solo dopo 9 mesi che i figli oltre che a farli bisogna crescerli” sono solo alcuni dei commenti ricevuti. Le vacanze in montagna sono state impegnative per. “L’ultima volta che siamo saliti Enea aveva solo 2 mesi e mezzo e la gestione era davvero molto più semplice! Mangiava e dormiva e stop… adesso il ragazzo è bello impegnativo” ha confidato ai follower. “Questi 9 mesi ci hanno messi a dura prova” ha ...