Movida fino a tarda notte a Passoscuro, Calandra: “L’assenza di ordine pubblico non è più tollerabile” (Di giovedì 14 luglio 2022) Fiumicino – “Movida fino a tarda notte e assenza di ordine pubblico: questa la situazione che da qualche anno a questa parte sta vivendo Passoscuro, dove è aumentato sensibilmente il flusso di turisti diretti ai locali che la sera fanno “eventi” sulla spiaggia”. A dichiararlo, in una nota stampa, Stefano Calandra, vicecommissario della Lega a Fiumicino. “fino a notte fonda, infatti, assistiamo al deflusso di un gran numero di avventori, – spiega il Vicecommissario – che dopo aver passato la serata nei locali, si intrattengono per le vie del paese, spesso inebriati dall’alcol, creando problemi di ordine pubblico e di disturbo della quiete notturna. I cittadini sono stanchi di non poter ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 luglio 2022) Fiumicino – “e assenza di: questa la situazione che da qualche anno a questa parte sta vivendo, dove è aumentato sensibilmente il flusso di turisti diretti ai locali che la sera fanno “eventi” sulla spiaggia”. A dichiararlo, in una nota stampa, Stefano, vicecommissario della Lega a Fiumicino. “fonda, infatti, assistiamo al deflusso di un gran numero di avventori, – spiega il Vicecommissario – che dopo aver passato la serata nei locali, si intrattengono per le vie del paese, spesso inebriati dall’alcol, creando problemi die di disturbo della quiete notturna. I cittadini sono stanchi di non poter ...

Pubblicità

ilfaroonline : Movida fino a tarda notte a Passoscuro, Calandra: “L’assenza di ordine pubblico non è più tollerabile” - ScrivoLibero : Negli stabilimenti balneari licatesi e nei locali della movida ricadenti sia nel perimetro extraurbano che nella fa… - chriwankenobi : @LaSociofobica Ps: io cerco gente con la testa, lontana dalla movida, che preferisca una scarpinata in montagna, un… - marfederzn : I residenti intorno alla movida sono danneggiati e indifesi in modo oltraggioso, tanto quanto quei poveretti che ci… - neldaminiussi : @il_piccolo Fino a quando non daremo delle regole più restrittive, sulla movida e sull'orario di apertura dei local… -