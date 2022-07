Moto contro auto, Giovanni muore sul colpo: aveva 31 anni (Di giovedì 14 luglio 2022) È in lutto la città di Ragusa dopo la morte di Giovanni Rizzo, 31enne siciliano morto a causa di un incidente stradale. Il giovane era a bordo della sua Motocicletta quando improvvisamente si è scontrato con un’auto nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II. Rizzo è morto sul colpo. Tragico scontro in Moto, Giovanni muore sul L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 14 luglio 2022) È in lutto la città di Ragusa dopo la morte diRizzo, 31enne siciliano morto a causa di un incidente stradale. Il giovane era a bordo della suacicletta quando improvvisamente si è scontrato con un’nei pressi dell’ospedalePaolo II. Rizzo è morto sul. Tragico sinsul L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina, bocciato ricorso Usmanov contro Consiglio Ue: 'Danno? In caso non irrimediabile' - - infoitinterno : Moto contro auto a Ragusa, muore Giovanni Rizzo, 32 anni. FOTO Ragusa' - infoitinterno : Incidente a Ragusa, auto contro moto: un morto - infoitinterno : Moto contro auto, morto 32enne - TV7Benevento : Laurenti (Gemelli): 'Immunizzare fragili contro herpes zoster in ospedale' - -