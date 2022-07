Monza, Pessina: “Non potrei essere più felice, ritrovo una società con grandi ambizioni” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il centrocampista del Monza, Matteo Pessina, nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport, ha spiegato le sue emozioni dopo il ritorno in biancorosso: “Ritorno a casa da tutti i punti di vista. Ora è tutto più moderno, da Serie A e forse più. Non potrei esser più felice di esser tornato qua dove tutto è iniziato. Quando sono andato via la società è fallita e pensavo che sarei ritornato qui a fine carriera, invece ora a 25 anni mi ritrovo a Monza con una società che ha grandi ambizioni. So che la società sta ancora lavorando sul mercato per darci una mano. Se può fare lo stesso percorso dell’Atalanta? Il modello di ispirazione per tanti club è proprio l’Atalanta. Io ho vissuto in quell’ambiente per ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Il centrocampista del, Matteo, nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport, ha spiegato le sue emozioni dopo il ritorno in biancorosso: “Ritorno a casa da tutti i punti di vista. Ora è tutto più moderno, da Serie A e forse più. Nonesser piùdi esser tornato qua dove tutto è iniziato. Quando sono andato via laè fallita e pensavo che sarei ritornato qui a fine carriera, invece ora a 25 anni micon unache ha. So che lasta ancora lavorando sul mercato per darci una mano. Se può fare lo stesso percorso dell’Atalanta? Il modello di ispirazione per tanti club è proprio l’Atalanta. Io ho vissuto in quell’ambiente per ...

Pubblicità

Atalanta_BC : Matteo #Pessina al @ACMonza a titolo temporaneo. In bocca al lupo, Matteo! ?? Matteo Pessina to Monza on loan. Good… - sportface2016 : #SerieA | #Monza, #Pessina: 'Non potrei essere più felice, ritrovo una società con grandi ambizioni' - ProfidiAndrea : ?? #Monza, è 4-0 in amichevole senza Dany Mota e #Pessina: i segnali, da Birindelli a super Colpani ? Monza-Lugano… - pccpla : RT @CalcioFinanza: Il Monza “scommette” sulla salvezza: da Cragno a Pessina, già 23 milioni in obblighi di riscatto legati alla permanenza… - LucaDColella : RT @CalcioFinanza: Il Monza “scommette” sulla salvezza: da Cragno a Pessina, già 23 milioni in obblighi di riscatto legati alla permanenza… -