Mercedes EQC - Stop alla produzione dal 2023? Forse Ma non rimarrà senza eredi

(Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo un'anticipazione pubblicata dall'edizione tedesca di Business Insider, laEQC sarebbe prossimafine della carriera: citando documenti interni all'azienda, la testata finanziaria asserisce che la Suv elettrica abbandonerà le linee di(tanto in Germania quanto in Cina) nel mese di maggio del. Una strategia in pieno divenire. Interpellato da Quattroruote al riguardo, un portavoce tedesco della Casa ha replicato con un "no comment" sulle speculazioni riguardanti il futuro dei modelli. Ma, al di là della mancanza di conferme o smentite con il carattere dell'ufficialità, dietro l'indiscrezione odierna si nascondono movimenti strategici di portata ben più ampia della semplice uscita di scena di un modello. Perché la EQC è sul viale del tramonto. A questo, di fatto, va derubricata ...

Sarà, infatti, possibile salire a bordo di EQA, EQB,ed EQE e richiedere il pick up direttamente a casa, in hotel o in banchina.rivoluziona il modo di effettuare i test […] Fino ...a fine corsa già nel 2023 I media tedeschi sostengono che la decisione è presa, interrompendo prematuramente il ciclo di vita del modello.a fine corsa Le vendite ... Mercedes EQC a fine corsa nel 2023 Interpellata da Quattroruote, Stoccarda risponde con un no comment. Ma il modello non morirà, anzi: voci di corridoio parlano di un raddoppio. Come accade per le sorelle maggiori, in futuro ci saranno ...Si punterà infatti ad un successore immediato che prenderà il posto della Mercedes EQC: la nuova Mercedes EQE SUV ...